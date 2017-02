DO G1



Em 2016, o tráfico de drogas foi a ocorrência mais denunciada pelo serviço de disque denúncia da Polícia Civil de Mato Grosso. O disque denúncia, instalado no Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOSP), recebeu 13,1 mil comunicações entre janeiro e dezembro do ano passado. Desse total, 2,4 mil ligações denunciaram o crime de tráfico de drogas.

De acordo com a polícia, não é a primeira vez que o tráfico de drogas é o crime mais denunciado. Em segundo lugar, aparece o uso ou porte de entorpecente, com 810 ligações.



Ainda na lista com maior número de registro em 2016, o 197 recebeu 580 informações sobre roubos e furtos, 465 de porte de arma de fogo, 416 denúncias de homicídio, 416 informações sobre foragidos da Justiça, 218 ligações sobre receptação e 212 denúncias sobre roubo e furto de veículos.

Também foram registradas ligações com informações sobre maus tratos a deficiente físico, a idoso e animais, prostituição, ato obsceno, desaparecimento e estelionato.



O disque denúncia é disponível 24 horas por dia. As ligações são recepcionadas por atendentes e mantidas sob sigilo. As ligações podem ser feitas de telefone fixo, móvel ou público.