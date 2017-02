DO G1



Conforme a Brigada Militar, câmeras de monitoramento registraram, por volta das 4h30, dois homens encapuzados dentro da agência, localizada no bairro Santa Catarina.



Uma viatura foi deslocada para lá, mas os criminosos acabaram fugindo.

Ainda de acordo com a polícia, eles entraram em um pavilhão abandonado, que fica ao lado da agência bancária e fizeram um buraco na parede, no exato local, onde estava o cofre.



No entanto, fugiram antes de conseguir pegar o dinheiro.

Fonte http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2017/02/dupla-faz-buraco-em-parede-de-banco-no-rs-mas-foge-sem-o-dinheiro.html