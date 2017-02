JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Valdomiro Prates da Silva, de 44 anos, foi assassinado com um tiro de espingarda na noite deste domingo (5), em uma zona rural próxima a Tangará da Serra (239 km a noroeste de Cuiabá).

O principal suspeito de cometer o homicídio é o próprio irmão da vítima, identificado como R.V.P., de 34.

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu em uma comunidade chamada “Pé de Galinha”, onde os irmãos moram com o pai.

Os dois teriam ingerido bebida alcoólica. Em determinado momento houve uma discussão e o suspeito pegou a espingarda e deu um tiro na cabeça do irmão.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, mas a vítima não resistiu e morreu ainda no lugar do crime.

Após cometer o homicídio, o suspeito fugiu.

A Polícia Militar fez buscas na região e encontrou R. escondido em uma região de mata, próximo a casa. Ele estava em posse de uma faca.

O suspeito foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil da cidade.