CÁSSYO ANDER

DA REDAÇÃO

A Polícia Militar recuperou, na noite de domingo (05), um Iphone 5 roubado de um advogado após rastrear a localização do aparelho.

O crime aconteceu por volta das 21h, quando a vítima, o advogado paulista, de iniciais F.E.B.N., de 31 anos, passava pela Rua Alice Borges Avelino, ao lado de um supermercado, no Bairro Duque de Caxias, na Capital.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi roubada por dois indivíduos que estavam em uma moto. Um deles estava armado com o que "provavelmente" seria uma "pistola".

Quando a viatura da PM chegou ao local, os policiais foram informados dos detalhes do crime e, com acesso ao sistema iCloud, localizaram o celular no Residencial Sucurri, nas proximidades da Avenida Antárctica.

O celular foi encontrado próximo do suspeito, de iniciais B.A.R., de 31 anos, que estava saindo de um matagal.

A moto de cor vermelha, modelo Honda CG 125 Fan, descrita pela vítima, foi encontrada a duas quadras de onde o suspeito estava.

Ao ser questionado sobre o roubo, o rapaz confessou a participação, mas como condutor da moto.

Segundo a PM, um segundo ladrão fugiu do local ao perceber a presença da polícia.

O suspeito detido foi encaminhado até a Central de Flagrantes de Cuiabá para o registro de boletim de ocorrência.