JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Um empresário de Cuiabá está oferecendo uma recompensa de R$ 5 mil para quem ajudar na identificação dos criminosos que assaltaram seu estabalecimento na madrugada do último domingo (5), no Bairro Baú, em Cuiabá.

Esta é a terceira vez que o estabelecimento é alvo de bandidos em pouco mais de um mês.

De acordo com o proprietário do estabelecimento – que não quis se identificar por medo de represália –, a soma dos três furtos lhe rendeu um prejuízo em torno de R$ 70 mil.

Ao MidiaNews, ele disse que não suporta mais ser assaltado e afirmou que, desta última vez, pelo menos quatro bandidos invadiram a loja e reviraram tudo em busca de dinheiro.

O primeiro furto aconteceu no dia 1º de janeiro e o segundo no dia 19 do mesmo mês.

“Com certeza é uma pessoa que conhece o local, conhece a rotina, mas eu não consegui reconhecer nenhum. Dessa vez levaram bastante coisa. Eles estavam em dois carros. Tive um prejuízo de R$ 70 mil só neste último mês”, contou.

A vítima disse que fez o boletim de ocorrência de todas as vezes que foi furtado, mas contou que já está desiludido com a Segurança Pública. Por isso resolveu ir atrás dos ladrões por conta própria.

“Estou tentando conseguir as imagens do circuito interno das casas aqui do bairro e também do Ciosp, para tentar obter a placa dos carros, porque está tudo muito confuso. A polícia só fala que vai ver e não resolve”, disse.

“Eu quero identificar pelo menos um deles, porque ser assaltado três vezes é demais”.

Pelas imagens do circuito interno de segurança da loja, é possível ver os criminosos invadindo o local e vasculhando tudo.

O empresário espera que, pela filmagem, alguém consiga identificar bandidos e procure a Polícia Civil. Quem tiver informações pode ligar no 197.

O caso continua sendo investigado pela Delegacia de Roubos e Furtos da Capital.

Veja o vídeo: