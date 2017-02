DE O TEMPO



Câmera fotográfica, laboratório de revelação de imagens e um fax. Não faz muito tempo que esse aparato era o que havia de mais moderno e imprescindível para a caçada de foragidos internacionais pela Interpol. Hoje, o acesso em larga escala a smartphones, aplicativos e programas capazes de compilar dados e estabelecer comunicação em segundos tornou o cerco a fugitivos quase imediato.



Sob a era digital, o número de prisões de procurados pela polícia internacional no Brasil deu um salto. Segundo dados da Polícia Federal, entre 1995 e 1999, o maior número de prisões registradas em um ano foi de 15, em 1997. A partir de 2000, as capturas nunca ficaram abaixo de 20 e, em 2015, chegou a 56 foragidos presos, recorde nos últimos 22 anos. Em 2016, foram 46.



Na semana passada, o empresário Eike Batista passou a ter o FBI (polícia federal americana) em sua cola nos Estados Unidos, horas depois de um mandado de prisão ter sido expedido no Brasil. No dia seguinte à prisão do empresário, o ex-diretor da Interpol no Brasil Jorge Pontes disse que “o mundo ficou menor para criminosos em fuga”.



O acesso à tecnologia, entretanto, funciona para o bem e para o mal. Os criminosos também passaram a ter mais recursos para suas fugas, como comunicação à distância facilitada por aplicativos antirrastreamento e movimentação de dinheiro em tempo real. “O que precisa é ter recurso tecnológico para fazer frente a esse avanço que é utilizado pelo criminoso. A polícia tem que interceptar essa comunicação, seja ela qual for”, diz o delegado aposentado.

Aplicativo. O Sinesp Cidadão permite pesquisa, via celular, sobre mandado de prisão no país. Basta ter nome ou dados de um documento da pessoa.

