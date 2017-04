DO G1



Mais de R$ 10 milhões em joias sem nota fiscal foram apreendidos no fim da noite de quinta-feira (6) na Via Dutra, em Itatiaia, no Sul do Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a mercadoria estava em estojos escondidos na blindagem de um carro, que foi abordado na altura do km 324, sentido RJ, durante uma blitz. A PRF disse que uma das peças está avaliada em cerca de R$ 1 milhão.

"Durante a fiscalização, os policiais perceberam que se tratava de veículo blindado. Ao realizar revista no veículo, observaram que havia um compartimento no interior do porta-malas que não era original de fábrica. O indivíduo mostrou o dispositivo utilizado para abrir a portinhola do fundo falso. Ao abrir tal compartimento, foram localizadas sete bolsas pequenas com diversas joias (brincos, pulseiras, braceletes e anéis), a maioria com etiquetas constando o valor, estimado em mais de R$ 10,5 milhões", explicou a PRF.

O motorista do veículo, de 50 anos, alegou que estava transportando as joias de São Paulo (SP) para uma joalheria em Ipanema, no Rio, onde trabalha. Segundo a PRF, ele disse ainda que não possuía qualquer documentação fiscal ou de procedência das joias.

A ocorrência foi encaminhada ao Posto Fiscal de Nhangapi, em Itatiaia, onde o motorista foi autuado por crime contra a ordem tributária.

"Devido à joalheria informada pelo indivíduo ser uma das que constam na lista das que foram utilizadas por um ex-governador para lavar dinheiro ilícito, sendo investigada na Operação Lava Jato, foi comunicado o fato também à Polícia Federal, que iria enviar agentes ao Posto Fiscal de Nhangapi para avaliar a situação", informou a PRF.

