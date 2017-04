O pedreiro Luis Aquino Pavão, de 38 anos, que foi preso no Maranhão pela acusação de ter assassinado um empresário em Cuiabá, no ano passado, chega à Capital neste sábado (8).

Fernando Barbosa dos Reis, de 55 anos, foi morto em agosto do ano passado.

O mandado de prisão temporária (30 dias) foi decretado em setembro, nas investigações da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção a Pessoa (DHPP). O mandado foi cumprido na quarta-feira (05), na cidade de São José de Ribamar, a 40 quilômetros da Capital, São Luis (MA).

"Com apoio das inteligências da Polícia Civil de Mato Grosso e do Maranhão, conseguimos localizar o suspeito e realizar sua prisão", disse a delegada Juliana Chiquito Palhares.

O preso será transferido por uma equipe da Polícia Civil de Mato Grosso, depois de permanecer sete meses foragido. Assim que chegar, ele seguirá direto para Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoas (DHPP).

A delegada Juliana Chiquito informou que a mulher do pedreiro, E.N.G, foi ouvida na manhã desta sexta-feira (07), na presença de advogado, e se recusou a prestar quaisquer tipo de esclarecimento na Delegacia.

“O inquérito ainda está na DHPP. Ele será interrogado e devidamente indiciado. Vou relatar o inquérito pedindo a preventiva dele. O crime aparentemente foi passional. A mulher dele, que seria a pessoa que passaria informações importante, até para desvendar a motivação, se recusou a colaborar com as investigações”, disse a delegada, que acompanha a transferência do preso no Estado do Maranhão.

Os trabalhos da Polícia Civil de Mato Grosso contam com apoio da Superintendência de Homicídios de São Luis, no Maranhão, na formalização dos procedimentos de transferência.

Localização do corpo

O corpo do empresário foi encontrado carbonizado na região da Ponte de Ferro, em Cuiabá, dois dias depois dele ser visto pela última vez. Conforme o boletim de ocorrência, registrado, inicialmente, como desaparecimento, o empresário tinha saído para caminhar às 5h50 e não havia retornado até a noite daquele dia, 04 de agosto de 2016. A família contou que ele costumava retornar sempre por volta das 07h da manhã.

O empresário foi visto conversando com um homem, em um veículo Siena preto e algumas imagens conseguida por familiares mostraram que ele havia entrado no automóvel.

No dia 5 de agosto, um novo boletim foi registrando informando a localização de cadáver em uma estrada vicinal, próximo a Ponte de Ferro, na comunidade Recanto Tranquilo. O corpo estava carbonizado, com os braços e pernas amarrados e sinais de tortura. Conforme a perícia, a vítima estava enrolada em um plástico semelhante a uma lona e uma das panturrilhas havia sido arrancada antes de carbonizar o corpo.

