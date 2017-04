VITÓRIA LOPES

DA REDAÇÃO

Um jovem de 19 anos foi preso pela Polícia Civil após torturar e manter em cárcere privado a “namorada” em sua residência no Bairro Vila Salmen, em Rondonópolis (183 km de Cuiabá), nesta quinta-feira (5).

Ele se relacionava com uma menor idade, de 13 anos, e a agrediu por não aceitar o fim do relacionamento.

De acordo com o depoimento da vítima, os dois moram juntos há dois anos. Porém, na última quarta-feira (5), ela disse que não queria mais morar com ele e que desejava voltar para a casa de seus pais. O rapaz não aceitou o pedido e a agrediu, enforcando-a até que ela ficasse desacordada.

No dia seguinte, o homem trancou a garota no banheiro, com um pano na boca para que ela não gritasse e pedisse por socorro. Ela foi agredida por ele novamente ao longo do dia.

A sessão de agressões só acabou assim que a vítima prometeu que não iria mais embora. Em seguida, aproveitou um momento de descuido e conseguiu fugir.

A menina procurou então junto ao Conselho Tutelar, a Delegacia da Polícia Civil, onde prestou queixa. Os policiais encontraram o suspeito em um lava-jato onde trabalha, sendo preso em seguida.

Ele poderá responder por estupro de vulnerável, por ter se relacionado com uma menor de 14 anos. Além disso, responderá também por violência doméstica, lesão corporal, cárcere privado e ameaças.

O suspeito foi conduzido para a 1º Delegacia de Polícia de Rondonópolis para registro dos fatos. Ele será encaminhado à Penitenciária Regional Major Eldo de Sá Corrêa, conhecida por Penitenciária da Mata Grande.

Outros casos

Nos últimos dias este é o terceiro caso em que uma mulher é mantida em cárcere - e o segundo envolvendo menores - no Estado.

Uma mulher foi mantida em cárcere privado na tarde de domingo (2) pelo marido em sua própria residência, no Bairro Construmat, em Várzea Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a viatura da PM foi solicitada por volta das 15 horas pela mãe da vítima, que a encontrou presa em seu próprio quarto.

Conforme relatou a vítima aos policiais, na noite de sábado (1) eles brigaram por motivo fútil e o homem deu um soco em seu rosto. Em seguida, ele a prendeu no quarto junto com seus filhos. Eles só foram liberados à tarde, quando sua mãe foi procurá-la.

No dia 18 de março, um jovem de 22 anos foi preso acusado de estuprar reiteradamente uma mulher de 32 anos e por manter a esposa – que é menor de idade – presa em cárcere privado dentro da própria casa, em Cuiabá.