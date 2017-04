VITÓRIA LOPES

DA REDAÇÃO

Um homem foi morto e outras duas pessoas ficaram feridas na madrugada deste sábado (8) em uma rua do Bairro Novo Colorado, em Cuiabá. A vítima fatal é o sargento do Corpo de Bombeiros Lindiomar Mestre Pereira, de 42 anos, que não resistiu aos disparos e morreu no local.

Segundo boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi chamada por volta das 4 horas da manhã por populares que ouviram os disparos. Quando os policiais chegaram, encontraram o sargento no chão, com marcas de tiros pelo corpo. Outras duas pessoas, não identificadas, foram encontradas feridas.

Os policiais chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou a morte do bombeiro e socorreu os dois feridos.

Segundo informações dos vizinhos, um homem chegou às 2 horas da manhã e se aproximou da vítima, que estava na rua. Em seguida, efetuou os disparos, atingindo o bombeiro na cabeça e as outras pessoas nas pernas. Após atirar, o assassino começou a gesticular e gritar bastante, segundo testemunhas. Em seguida, fugiu numa moto escura.

O assassino foi descrito como sendo um homem careca, de altura mediana e forte.

Ainda de acordo com as testemunhas, a motivação do crime seria vingança, em razão de um episódio ainda não esclarecido, envolvendo o bombeiro e um parente do assassino.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que procura pelo suspeito.