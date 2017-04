Entorpecente apreendido na caminhonete do suspeito em maio de 2016

DA REDAÇÃO



A Polícia Civil de Vila Bela da Santíssima Trindade (521 km a Oeste) cumpriu o mandado de prisão preventiva contra o fazendeiro S.F.O., 38 anos.

O suspeito é investigado desde 2016, quando mais de 330 quilos de entorpecentes foram apreendidos em um veículo de sua propriedade.

A apreensão dos 334 quilos de entorpecentes, sendo 234 de cocaína pura e 100 de pasta-base de cocaína, aconteceu no dia 23 de maio de 2016, em uma ação conjunta da Polícia Civil e Polícia Militar.

Segundo as investigações, o fazendeiro transportava a droga na carroceria de uma caminhonete Dodge Ram por uma estrada de chão na zona rural de Vila Bela da Santíssima Trindade sentido a Bolívia.

O suspeito voltava com droga do País vizinho, quando tombou o veículo durante a travessia de uma ponte. Após o acidente, ele fugiu, deixando para trás a carga de entorpecente.

Após a apreensão da droga, o suspeito ficou escondido em Cuiabá, usando documentos falsos, ocasião em que teve um mandado de prisão cumprido pela Polícia Federal. Porém acabou deixando a prisão.

No período em que esteve foragido, ele ficou hospedado em um hotel na Capital, onde recebia visita de seus familiares e cometeu outros crimes, como evasão de divisas, porte ilegal de arma de fogo e uso de documentação falsa.

O acusado teve o direito de liberdade concedido no início desta semana, porém voltou a ser preso pela equipe da Delegacia de Vila Bela, coordenada pelo delegado Clayton Queiroz Moura, na quinta-feira (07), por força de mandado de prisão preventiva, decretado com base no inquérito policial que apura o tráfico de entorpecentes.