VITÓRIA LOPES

DA REDAÇÃO

A Polícia Civil localizou o corpo de um homem esquartejado em um terreno baldio, nos fundos do Bairro Boa Esperança, em Sinop (480,9 km de Cuiabá), na tarde de sexta-feira (7).

A localização só foi possível graças a denúncia de um vizinho. Um adolescente de 16 anos confessou posteriormente ser autor do crime.

O corpo foi identificado como sendo de Antônio Carlos Souza Siqueira, de 35 anos. Ele estava desaparecido há um mês.

De acordo com a perícia criminal, a vítima foi desmembrada, mas no local foi encontrado apenas o tronco. Diligências realizadas na manhã deste sábado (8) em conjunto com populares encontraram as pernas e braços, que estavam próximos à cova rasa em que o tronco foi deixado.

Ao site SóNotícias, o coordenador da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil (DHPP), Wilson Cândido de Souza, disse que o menor confessou à Polícia ter matado e esquartejado o homem há cerca de um mês, por um motivo banal.

As investigações apuram ainda o envolvimento de outro suspeito, um adulto que teria ajudado o adolescente.

O menor foi conduzido para a Delegacia Municipal. A Polícia Civil investiga o caso.