VITÓRIA LOPES

DA REDAÇÃO

Um homem de 22 anos, identificado pelas iniciais W.H.O.G., foi preso na madrugada deste sábado (8) em sua casa no Bairro Pedra 90 após agredir sua namorada, de 17.

A vítima informou, em depoimento aos policiais, que mora junto com o homem e os dois têm um filho de seis meses.

Ainda de acordo com ela, desde a última quinta-feira (6) seu companheiro vem ingerindo bebida alcoólica e que saía de casa toda hora. Assim que voltava, ele a ameaçava e demonstrava agressividade.

Por volta das 2 horas da madrugada de sábado, ele teria perdido o controle e agredido a mulher, que no momento estava com seu filho no colo.

Parentes da vítima interferiram nas agressões e derrubaram o suspeito no chão. Durante a briga, o homem quebrou vários objetos da casa. Em seguida, vizinhos chamaram a Polícia. A criança não se machucou.

O homem foi conduzido à delegacia alterado e com escoriações no corpo, devido a interferência dos parentes.