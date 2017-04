Assustada, mulher se trancou no quarto, mas suspeito conseguiu arrombar a porta

VITÓRIA LOPES

DA REDAÇÃO

Mais um caso de violência doméstica foi registrado na manhã deste sábado (8). O pedreiro G.M.G., de 32 anos, foi detido pela Polícia Militar no Bairro Jardim Vitória, em Cuiabá, após S.S.I., de 23, denunciá-lo por agressão.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, a mulher estava em casa quando seu companheiro, que passou a noite toda de sexta-feira (7) bebendo, retornou a residência por volta das 6 horas da manhã.

O suspeito, visivelmente embriagado, acordou a mulher e começou a ameaçá-la. Assustada, ela trancou-se no quarto. O homem então arrombou a porta e começou a enforcá-la, além de bater em seu rosto.

Quando a Polícia chegou ao local, a mulher estava tentando se trancar novamente no quarto, mas a porta já estava com sinais de arrombamento.

O suspeito foi conduzido ao Cisc Planalto, onde o boletim de ocorrência foi registrado. Ele poderá responder pela Leia Maria da Penha.