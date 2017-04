As duas vítimas foram encontradas pela Polícia Militar já sem vida

Duas mortes foram registradas em locais distintos na noite de sexta-feira (7) no Município de Alta Floresta (774 km de Cuiabá).

Uma motociclista levou um tiro no abdômen e, uma hora depois, um homem foi morto a facadas. As duas vítimas não resistiram e foram encontradas já sem vida. A Polícia Civil investiga se há relação entre os homicídios.

Segundo informações preliminares, a mulher, cuja identidade ainda não foi revelada, estava pilotando a moto por volta das 22 horas no Bairro Jardim Panorama, quando foi atingida por um tiro no abdômen.

A Polícia Militar foi acionada uma hora depois, quando a vítima já estava morta. Ela ainda tinha ferimento na cabeça devido à queda.

O homem, identificado como Ademir de Freitas, foi encontrado por moradores caído na rua Araraquara, no Bairro Vila Nova. Ademir tinha vários ferimentos causados por faca. A Polícia ainda não tem informações sobre as circunstâncias do crime.

Os dois corpos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML), onde passarão por perícia. A Polícia Civil investiga os homicídios.