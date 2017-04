Uma confusão entre uma travesti e um comerciante, causou transtorno entre os moradores do bairro Água Vermelha, em Várzea Grande, na tarde de sábado (8).

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 14h policiais militares foram acionados por vizinhos para averiguar uma situação de briga entre dois indivíduos em uma casa particular, próximo à policlínica do bairro, na qual um deles estaria com uma arma de fogo e ameaçando o dono da casa.

Ao chegar ao local, os militares constataram que não havia arma alguma. A briga teria ocorrido por que o travesti J.B.F, conhecido como 'Brenda Bertine', de 23 anos, teria ido até a residência de O.L.S, 55, cobrar R$ 150, por um programa realizado, no qual o mesmo se recusava a pagar.

Depois da confusão, os dois foram levados para a Central de Flagrantes de Várzea Grande para prestarem esclarecimentos sobre a situação. Brenda estava com cortes pelo corpo, provenientes de uma briga anterior.