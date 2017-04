O jovem Renan Luna, de 22 anos, foi assassinado com tiro na cabeça

O jovem Renan Luna, de 22 anos, foi assassinado na madrugada deste domingo (9) com um tiro na cabeça, em Nova Xavantina (645 km a Leste de Cuiabá).

De acordo com informações preliminares, o crime aconteceu por volta das 4h, no estacionamento do Clube Campestre, localizado na saída da cidade.

Ainda não há informações de quem ou como o homicídio teria acontecido.

O jovem participava de uma festa organizada por acadêmicos do curso de Engenharia Civil de uma universidade local.

Renan é filho do empresário Vando Luna, dono da loja de roupas "Luna Modas".

O corpo do rapaz será traslado para a cidade de Bauru (SP), de onde a família é natural, para ser velado e sepultado.

O crime está sendo investigado pela Polícia Civil. Até o momento ninguém foi preso.