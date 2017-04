DA REDAÇÃO



Uma ação conjunta das Polícias de Mato Grosso e Goiás resultou na apreensão de uma carga de 26 quilos de pasta base de cocaína, no sábado (08), no município de Padre Bernardo, em Goiás.

A operação integrada do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), Delegacia Especial de Fronteira (Defron), Polícia Rodoviária Federal e Comando de Operações de Divisa (COD) da Polícia Militar de Goiás, foi montada para interceptar a carga que era transportada em uma Fiat Strada.

Com informações de Mato Grosso, via a Célula Integrada de Segurança de Fronteira, o COD conseguiu flagrar o veículo entrando em uma residência na cidade de São Bernardo (GO). Na tentativa de abordagem, houve troca de tiros entre os policiais e, possíveis traficantes, que estavam na casa. Um dos bandidos foi morto.

O suspeito, J.S.C, foi socorrido e encaminhado pelo Samu ao hospital local. Ele não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

A droga estava acondicionada no tanque e no assoalho do veículo. Também foi apreendido um revólver calibre 38. O carro, a droga e a arma foram encaminhados a Delegacia de Águas Lindas de Goiás, para formalização do procedimento e outras providências.