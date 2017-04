KARINA CABRAL

DA REDAÇÃO

A Polícia Militar instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da participação do comandante da 3ª Companhia de Polícia Militar, Major Fabiano Roosevelth Escolástico, na ocorrência que resultou na morte do estudante Renan Luna, neste domingo (9), em Nova Xavantina (607 Km de Cuiabá).

O crime aconteceu durante uma festa universitária.

O comandante foi ouvido na noite desse domingo. Em entrevista ao site NX1, de Nova Xavantina, o major afirmou que Renan teria sido vítima de bala perdida.

O major conta que foi à festa com sua esposa e, em determinado momento, foi ao banheiro e encontrou três pessoas usando drogas, dando voz de prisão de imediato. Com o susto, dois conseguiram fugir e um ficou detido com o major dentro do banheiro, conforme o relato do oficial.

Os rapazes que haviam fugido chamaram outras pessoas. O major conta que o grupo tentou coagi-lo a liberar o rapaz detido, forçando assim com que o PM sacasse a arma. Ao tentar sair do banheiro com o rapaz detido, este teria conseguido fugir.

O PM contou ainda que continuou sendo ameaçado e, por isso, se dirigiu de costas para a entrada do evento, dando dois tiros no chão para intimidar o grupo. Foi quando ouviu um disparo em sua direção. Ele então relatou que deu mais dois tiros no chão.

Ainda segundo o major, mesmo com a chegada da guarnição da Polícia Militar, os rapazes ainda teriam feito mais disparos. Renan teria sido baleado em meio a essa confusão. Ele foi socorrido por um médico presente no local e levado de viatura ao Hospital Municipal, mas não resistiu.

Três suspeitos foram preso, todos com passagens pela polícia.

A PM reiterou que a apuração ocorrerá a partir de depoimentos dos policiais militares e dos demais envolvidos, de testemunhas, além de laudos periciais e outros recursos que forem considerados necessários ao esclarecimento da ocorrência.