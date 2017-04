JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Um homem de 46 anos foi esfaqueado no pescoço neste domingo (9), pelo vizinho, durante uma discussão no Bairro Altos da Serra, em Cuiabá. O homem foi socorrido pela Polícia Militar e encaminhado para uma unidade de saúde.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que o vizinho se armou com um facão e o atingiu na região do pescoço, causando um corte profundo.

Após cometer o crime, o homem fugiu.

A Polícia Militar foi acionada por populares e encaminhou a vítima para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do Bairro Morada do Ouro. Seu estado de saúde é considerado estável.

Após receber os cuidados médicos, o homem disse que ele e o agressor são vizinhos em um imóvel onde são alugadas quitinetes.

Segundo ele, a tentativa de homicídio teria acontecido após uma discussão sobre a tampa da caixa d’água que estava destampada.

A polícia foi até a quitinete, mas o suspeito não foi encontrado.

A Polícia Civil deve investigar o caso.