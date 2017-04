JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Uma mulher 40 anos foi presa na noite deste domingo (10), após tentar atear fogo na própria casa no Bairro Monte Castelo, em Várzea Grande, com a filha e os netos dentro.

De acordo com o boletim de ocorrência, ela foi presa em flagrante e confessou ter ateado fogo no colchão, após uma discussão com a filha.

A filha, de 26 anos, por sua vez, relatou à Polícia Militar que mora há oito meses com a mãe. E que ontem ela estava embriagada dentro do seu quarto assistindo à TV com volume muito alto.

Segundo a jovem, ela teria pedido para que a mãe abaixasse o volume, porém ela teria se exaltado e jogado a televisão no chão.

Em seguida, a jovem conta que sentiu cheiro de queimado vindo do quarto da mãe e descobriu que a TV havia explodido e o colchão estava queimando, causando um princípio de incêndio.

Com base no relato da vítima, os policiais prenderam a mulher e a encaminharam para a Central de Flagrantes de Várzea Grande.

Ela deve responder por ameaça e dano consumado.