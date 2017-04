JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Uma mulher de 29 anos foi presa na noite de sábado (8), pela Polícia Militar, após esfaquear o próprio pai, no Bairro Cohab Oito de Março, em Várzea Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, após esfaquear o pai, a mulher se escondeu dentro de uma caixa d’água.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou a vítima ensanguentada com uma perfuração no braço esquerdo. O homem contou aos policiais que havia discutido com a filha, quando ela começou a ‘surtar’.

Em seu relato, afirma que a filha começou a quebrar os eletrodomésticos da casa e, em determinado momento, se apossou de uma faca e partiu para cima dele.

Com isso, os policiais encontraram a mulher escondida dentro de uma caixa d’água tampada, dentro da casa. Foi dada voz de prisão a ela, que em seguida foi encaminhada para a Central de Flagrantes.

Já a vítima foi socorrida e encaminhada para o Pronto-Socorro da cidade. Ele não corre risco de morrer.

A tentativa de homicídio será investigada pela Polícia Civil.