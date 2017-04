Policiais civis e militares estão no local para tentar controlar a situação

Pelo menos 250 detentos do presídio Osvaldo Florentino Leite, mais conhecido como “Ferrugem”, começaram uma rebelião na manhã desta segunda-feira (10), em Sinop (500 km de Cuiabá). Autoridades já confirmaram ao menos uma morte.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso (Sindispen), João Batista Pereira, os detentos "tomaram" os raios azul e laranja e estão mantendo alguns presos como refém.

Policiais civis e militares já estão no local para tentar controlar a situação.

O comandante do Batalhão de Operações Especiais (Bope), José Nildo Silva, informou que também já foram acionados e estão na cidade.

Secretário chega a cidade (Atualizada às 10h50)

O secretário de Estado de Segurança Pública, Roger Jarbas, chegou na cidade com mais reforços policial.

Segundo João Batista, foram retirados quatro presos feridos de dentro da penitenciária.

A rebelião continua e segue sem negociação.

Uma morte confirmada (Atualizada às 11h20)

O coronel Valter Razera, comandante regional da PM de Sinop, confirmou que um detento morreu, porém sua identidade ainda não foi divulgada.

A Rotam, o Bope e policiais civis cercaram o local.

A informação é de que os presidiários estão usando outros detentos como 'escudos humanos'. Até o momento não se sabe o que eles querem.

