Armas apreendidas com a quadrilha desarticulada em Cáceres

VITÓRIA LOPES

DA REDAÇÃO

Um agente penitenciário e mais três suspeitos foram presos na madrugada desta terça-feira (11) acusados de sequestrar e torturar três pessoas, no Município de Cáceres (217,6 km de Cuiabá). Ao todo, oito pessoas estariam envolvidas na quadrilha que atuava em sequestro e extorsão.

W.S.A., M.A.S., R.E.S. e C.C.C.O. foram presos em flagrante durante uma ação conjunta das polícias Militar e Civil.

De acordo com informações da PM, a guarnição recebeu uma denúncia anônima de que pelo menos três pessoas estariam sendo mantidas reféns por um grupo fortemente armado, composto por oito bandidos, em residências nos bairros São José e Vila Mariana. Os bandidos sequestravam as vítimas mediante extorsão, para pegar o dinheiro do resgate. Eles também sequestravam pessoas que tinham dívidas.

Em buscas no Bairro Vila Mariana, a Polícia encontrou a casa citada vazia, pois os suspeitos já tinham fugido. Entretanto, na casa do Bairo São José, os policiais encontraram os quatros suspeitos, que estavam submetendo as vítimas à tortura psicológica e física.

Ainda de acordo com informações da Polícia Militar, os sequestradores ameaçavam as vítimas de morte caso não pagassem “suas dívidas”.

Uma das vítimas afirmou em depoimento que foi sequestrada no sítio Nossa Senhora Aparecida, em Cáceres, e levada até Cuiabá por três homens armados, que estavam num Corolla.

Depois de ser torturado, foi levado de volta para Cáceres, onde ficou trancado com mais duas pessoas.

Foram apreendidos com os suspeitos dois revólveres calibre 38 carregados, uma caminhonete Mitsubishi e um Toyota Corolla, veículos usados para o sequestro.

Os suspeitos e as armas foram encaminhadas para a Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron).