JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Uma adolescente de 16 anos foi encontrada morta dentro de uma lagoa na cidade de Vila Rica (1.259 km a Nordeste de Cuiabá, no começo da tarde desta terça-feira (11). A suspeita é de que a menor tenha cometido suicídio praticando o “Desafio da Baleia Azul” – jogo que instiga adolescentes a realizarem uma série de missões chocantes e, por fim, o suicídio.

A menor estava desaparecida desde as 3h da manhã e, segundo seus familiares, deixou uma carta avisando que cometeria o suicídio, por estar participando do tal jogo.

O corpo da garota foi encontrado por volta das 14h dentro de uma lagoa, no centro da cidade. O Corpo de Bombeiros fez a retirada e o local acabou cercado por curiosos.

Perto do local foram encontrados os chinelos da jovem, o que alertou para a possibilidade de ela ter se jogado na lagoa.

Ao MidiaNews, o delegado regional André Rigonato, que está à frente do caso, confirmou que há a suspeita de que a menor tenha cometido suicídio por causa do jogo.

O local acabou cercado por curiosos

“A ocorrência ainda está em andamento, mas prelimirnamente seria isso [por causa do jogo]. O corpo foi encontrado agora. E ainda vamos fazer um levantamento melhor. Já apreendemos o celular dela e vamos dar início aos trâmites de investigação”, afirmou.

Segundo o delegado, a carta deixada pela menor aos pais também será analisada.

O jogo

Aparentemente, o “Desafio da Baleia Azul” começou na Rússia e tem atraído crianças e adolescentes por meio da internet.

O jogo funciona da seguinte forma: “o curador” (pessoa que controla o jogo) envia diariamente, por 50 dias, um desafio, sempre às 4h20 da madrugada, para um grupo de pessoas, sob a pena de serem expostas na rede.

Os jogadores devem postar nas redes sociais uma prova de que completou o desafio. O jogo termina no desafio de número 50, quando o participante tira a própria vida, cometendo suicídio.

A chegada do tal jogo mortal ao Brasil já dá sinais há alguns dias. No YouTube, por exemplo, jovens com milhares de seguidores fazem vlogs (diários em vídeo) dizendo que aderiram ao jogo e incentivando seus fãs a fazerem o mesmo.

Um deles chega a dizer que tem “10% de chance de sobreviver” em uma das transmissões. Algumas chegam a ter quase 400 mil visualizações.