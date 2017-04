DE O TEMPO



A polícia norte-americana começará a utilizar viaturas com motorização híbrida. A novidade foi anunciada pela Ford. Os sedãs modelo Fusion Hybrid vão estrear nas cidades de Los Angeles e Nova York, nas próximas semanas.

Os carros têm motor 2.0 a combustão e outro propulsor elétrico alimentado por uma bateria de íon de lítio. Até uma velocidade de 96 km/h, o carro é capaz de rodar só movido a eletricidade. As viaturas chamadas de Police Responder Hybrid contam com rádio de polícia, câmera e GPS receberam também defletores frontais e suspensão reforçada, além de sistema Kers (para reaproveitamento da energia gerada pela frenagem).

A Ford inclusive fez um vídeo bacana para mostrar a tamanha evolução das viaturas de polícia nos Estados Unidos desde a criação de seu primeiro modelo o Ford T. Confira:

O lançamento dos carros de polícia híbridos faz parte do projeto da Ford de lançar 13 novos veículos globais elétricos nos próximos cinco anos, incluindo as versões híbridas da picape F-150, do esportivo Mustang e da van Transit, entre outros. Para desenvolver a nova frota, a marca do oval azul afirma estar investindo US$ 4,5 bilhões (cerca de R$ 14 bilhões).

Em pesquisa encomendada pela Ford, 50% dos millennials nos EUA disseram estar interessados em comprar carros elétricos. A montadora acredita que, daqui a 15 anos, a indústria automotiva de modo geral produza mais veículos híbridos ou elétricos do que os movidos somente a gasolina.

Fonte http://www.otempo.com.br/interessa/super-motor/viaturas-de-pol%C3%ADcia-evoluem-nos-eua-1.1459007