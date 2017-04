VITÓRIA LOPES

DA REDAÇÃO

Uma mulher de 31 anos foi internada em estado grave após ter as mãos decepadas pelo marido, no Município de Campo Novo dos Parecis (397 Km de Cuiabá).

Os dois discutiram no final da noite de segunda-feira (10), na residência do casal, e o marido acabou agredindo a mulher com um facão.

De acordo com informações da Polícia Civil, o suspeito relatou ter flagrado a mulher com outro homem por volta das 20 horas. E, para “se vingar”, pegou um facão no fundo da casa e a agrediu com vários golpes. Entretanto, a Polícia suspeita da versão dele, já que o suposto amante não foi identificado.

Após ser ameaçada, a mulher correu para rua, onde foi atingida pelos golpes, que deceparam suas duas mãos. Ao ouvir os gritos, os vizinhos socorreram a vítima e tentaram linchar o agressor.

Ele foi preso em flagrante por policiais militares e levado à Delegacia. Já a vítima foi socorrida e encaminhada para o hospital, onde está em estado grave.

Além das mãos cortadas, ela foi atingida nos braços e na cabeça.

A arma do crime foi apreendida. A Polícia Civil investiga o caso. Ele poderá responder por feminicídio.