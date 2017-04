DA REDAÇÃO



Um homem de 35 anos foi preso na segunda-feira (10), acusado de ter estuprado a enteada de 11 anos, em Jaciara (144 km de Cuiabá).

O encarregado de obra foi preso por força de um mandado de prisão preventiva, decretado pela Comarca de Jaciara, por estupro de vulnerável.

As diligências iniciaram em janeiro, com denúncias da mãe da menina. Ela procurou a Delegacia depois de descobrir os abusos praticados pelo companheiro, com quem convivia há cerca de oito anos. Quando o relacionamento iniciou, a menina tinha apenas três anos.

Mesmo com dois filhos pequenos que tem com o agressor, a mãe da vítima, que trabalha como cabeleireira na cidade, procurou imediatamente a Polícia Civil após desconfiar dos abusos ocorridos dentro da própria residência.

Os abusos começaram há cerca de um ano. O suspeito se aproveitava do fato da mãe da menina sair para trabalhar e cometia os crimes.

Em relato, a vítima contou que diariamente o padrasto voltava antes do serviço e a obrigava a praticar atos libidinosos dos mais variados.

As investigações apontam que o padrasto não era violento com a vítima. No entanto, ele a ludibriava e a ameaçava, afirmando que caso fosse denunciado e preso os irmãos ficariam sem pai. E se a menor contasse algo, ele ia descontar na mãe da vítima.

Durante quase três meses de apuração, foram aplicadas as medidas protetivas no âmbito familiar com objetivo de afastar o agressor. A vítima foi ouvida por diversas pela equipe de policiais civis, de forma cautelosa evitando ainda mais o trauma, conseguiram fazer com espontaneamente relatasse com detalhes os atos praticados pelo padastro.

Com base nos depoimentos, laudo pericial, indícios e provas da autoria, o suspeito teve o mandado de prisão preventiva representado pelo delegado de polícia Marcelo Melo de Laet, e deferido pela Comarca.

O suspeito foi preso na própria Delegacia, depois de receber uma intimação para prestar esclarecimentos. Ele está recolhido na Cadeia Pública de Jaciara.