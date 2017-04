JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Um casal de advogados foi preso na tarde da última terça-feira (12), pelo Grupo de Combate ao Crime Organizado (GCCO), acusado de posse irregular de munições e porte ilegal de arma.

A prisão aconteceu após a advogada tentar entrar na Penitenciária Central do Estado (PCE) com quatro munições de arma calibre 22. Ela foi pega ao passar pelo raio-x durante a revista pessoal.

Já o namorado, que também é advogado, foi preso por estar com armamento ilegal em sua residência.

Os dois pagaram fiança e foram soltos ainda no final da tarde de ontem.

Ao MidiaNews, o delegado do GCCO, Diogo Santana informou que tudo indica que a advogada teria apenas esquecido as munições dentro de sua bolsa.

“Ela foi pega ao passar no raio-x. Nossa preocupação era estar tentando entregar as munições para algum detento, mas ela disse que esqueceu que estava com as munições em sua bolsa. E nós acreditamos na versão, porque, ao preencher a ficha cadastral, ela informou que iria apenas protocolar um ofício na administração”, contou.

A mulher foi questionada a respeito da arma a que pertenciam as munições e informou que estaria na casa do namorado.

Com isso, os policiais foram até a residência do advogado e encontraram a arma.

Foi dada voz de prisão ao casal e ambos foram encaminhados até a Central de Flagrantes de Cuiabá.

A advogada irá responder por porte ilegal de munições e o namorado por posse irregular de arma de fogo.