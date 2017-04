A foto com a legenda (detalhe) foi publicada no Instagram

A adolescente de 16 anos que teria cometido suicídio na tarde desta terça-feira (11), em Vila Rica (1.259 km a Nordeste de Cuiabá), por estar participando de um jogo macabro, fez sua última publicação em sua rede social com uma legenda chocante.

A garota publicou em sua conta no Instagram uma foto de seu rosto com o seguinte texto: “Última foto". Ao lado, colocou um emoticon de choro.

A postagem foi feita há cinco dias, porém a legenda só veio fazer sentido após o surgimento da hipótese da garota estar fazendo parte do jogo, denominado “Desafio da Baleia Azul” - que instiga adolescentes a realizarem uma série de missões chocantes e, por fim, o suicídio.

A chegada do tal jogo mortal ao Brasil já dá sinais há alguns dias. Se for confirmada, a morte da menor será a primeira no País relacionada ao desafio, que teria surgido na Rússia.

A Polícia Militar de Vila Rica informou que tomou conhecimento de que há pelo menos dois grupos de WhatsApp com a participação de jovens que trocam experiências sobre o desafio.

O caso

Divulgação O corpo da adolescente foi encontrado na tarde de terça-feira (11), dentro de uma lagoa em Vila Rica

A garota foi dada como desaparecida ainda na madrugada de terça-feira (11), quando os pais não a encontraram em seu quarto.

A menina teria deixado duas cartas se despedindo e contando que cometeria o suicídio por estar participando do jogo.

A mãe da jovem relatou que a filha teria apresentado cortes nos braços, a aproximadamente dois meses, que podem ter sido motivados pelas "tarefas" impostas aos membros do jogo.

O corpo da adolescente foi encontrado por volta das 14h dentro de uma lagoa. A Polícia Militar fez a retirada e o local acabou cercado por curiosos.

Perto do local foram encontrados os chinelos da jovem, o que alertou para a possibilidade de ela ter se jogado na lagoa.

A Polícia Civil informou que instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da morte da menina.

O celular e o computador que a jovem usava já foram aprendidos e serão analisados. As cartas também foram entregues a polícia.

“Desafio da Baleia Azul”

Aparentemente, o “Desafio da Baleia Azul” começou na Rússia e tem atraído crianças e adolescentes por meio da internet.

O jogo funciona da seguinte forma: “o curador” (pessoa que controla o jogo) envia diariamente, por 50 dias, um desafio, sempre às 4h20 da madrugada, para um grupo de pessoas, sob a pena de serem expostas na rede.

Os jogadores devem postar nas redes sociais uma prova de que completaram o desafio. O jogo termina no desafio de número 50, quando o participante tira a própria vida.

