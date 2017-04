VITÓRIA LOPES

DA REDAÇÃO

O idoso Eduardo Alves, de 70 anos, morreu após ser atropelado consecutivamente por uma motocicleta e um carro na Avenida Lions Internacional, em Tangará da Serra (240,9 km de Cuiabá). Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu horas depois.

Eduardo e sua esposa tentavam atravessar a avenida, quando eles foram atingidos pela moto. Ambos caíram no chão, mas Eduardo foi atropelado em seguida por um carro. Nem o motorista do carro nem o da moto prestaram socorro à vítima e fugiram do local. A esposa da vítima teve um ferimento no pé durante o acidente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro ao casal, que foi encaminhado para o hospital municipal. A mulher teve um ferimento no pé, enquanto Eduardo foi internado em estado grave, com traumatismo craniano, fratura exposta e afundamento do crânio. Devido a gravidade dos ferimentos, o homem acabou falecendo horas depois.

Eduardo foi enterrado na tarde desta quarta-feira (12) em Tangará da Serra. A Polícia Civil investiga o caso e procura pelos condutores.