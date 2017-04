JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

O pastor evangélico Paulo Roberto Alves, de 52 anos, preso na tarde da última quarta-feira (12), acusado de ter estuprado uma menor de 11 anos, afirma ser inocente e diz que foi vítima de armação. Paulo Roberto disputou a eleição de 2012 como candidato a vice-prefeito de Cuiabá.

Em um vídeo publicado pelo site Mato Grosso Mais, o pastor é visto deixando a Central de Flagrantes de Cuiabá, após ser preso.

Questionado pelos repórteres a respeito da acusação de abuso, o politico disse que está sendo perseguido por membros da igreja Assembleia de Deus, da qual era membro até cinco anos atrás.

“Eu vou mostrar para Cuiabá que armaram mais uma vez. Eu sou inocente”, afirma o pastor.

“Sou perseguido pela igreja que eu pertencia, por causa do grau de entrosamento”, contou antes de ser levado pelos policiais.

O pastor ainda diz que não cometeu o abuso. "O exame vai sair daqui a trinta dias. Aí vocês vão ver que tem gente que fala a verdade".

Paulo Roberto deve passar por audiência de custódia ainda nesta quarta-feira (13), no Fórum de Cuiabá.

Veja o vídeo:

O caso

De acordo com o boletim de ocorrência, o pastor foi visto por uma viatura da PM deixando duas garotas - de 11 e 16 anos - próximo a um matagal na Avenida das Torres.

Desconfiados, os policiais passaram a fazer o acompanhamento do carro em que o suspeito estava. Porém, ao perceber a viatura, ele fugiu em alta velocidade.

Com isso, os PMs foram até o ponto de ônibus onde as meninas foram deixadas e encontram as duas ainda no local.

Eles questionaram as garotas, que contaram uma história e, em seguida, os policiais decidiram acompanhar as duas até o bairro onde moram.

Os pais das meninas não estavam em casa. Depois de muito insistir, as duas acabaram confessando que conheciam o suspeito há alguns dias, e que, ontem, teriam saído para manter relações sexuais com ele em troca de dinheiro.

A adolescente de 16 anos contou que o pastor teria ligado enquanto ela ainda estava na escola, pedindo para encontrá-la, e insistido para que levasse sua sobrinha - de 11 anos -, pois pagaria às duas uma quantia de R$ 200.

A menina ainda relatou que o pastor ligou novamente assim que as deixou no ponto de ônibus, pedindo para que não contassem à polícia sobre o encontro, e que pagaria mais R$ 200 pelo silêncio.

O pastor foi preso em sua casa e encaminhado para a Central de Flagrantes de Cuiabá, onde as meninas o reconheceram como autor do crime.

A Polícia Civil irá investigar o caso.

Paulo Roberto foi candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por Carlos Brito.

