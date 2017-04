Veja as suspeitas sobre cada um dos estádios:

O depoimento do ex-executivo Benedicto Barbosa da Silva Júnior, responsável pelo chamado "departamento de propina" da construtora, cita "um pedido de Sérgio Cabral para a inclusão da (empresa) Delta no consórcio para a realização das obras", bem como "pagamento de propina" ao ex-governador. Não há menção a valor.

Outro delator citado na petição, Marcos Vidigal do Amaral, também apontou "solicitação de vantagem indevida" por parte de Cabral e "tratativas para restringir a competitividade da licitação". Mas, novamente, o documento não detalhou valores.

As delações da Odebrecht citam que foram pagos cerca de R$ 120 milhões ao ex-governador Sérgio Cabral e à campanha do governador Luiz Fernando Pezão, para favorecimento em obras, mas não são apontadas quantias específicas relacionadas ao Maracanã.

A petição também engloba suspeita de pagamento de propina para viabilizar o edital da concessão. O delator João Borba Filho disse que o então secretário do governo, Wilson Carlos, "avisou-lhe que a Odebrecht precisaria acertar a quantia com o Tribunal de Contas do Estado, para a liberação do edital" de concessão.

Um terceiro delator da Odebrecht, Leandro Andrade Azevedo, cita "solicitação de vantagem indevida por parte de Jonas Lopes de Carvalho", ex-presidente do TCE do RJ, "no valor de R$ 4 milhões", em parcelas de R$ 1 milhão.

Carvalho foi preso em março na Operação Quinto do Ouro, que apura desvios para favorecer membros do TCE durante a gestão de Cabral.

Segundo Azevedo, só uma parcela foi paga, porque a Lava Jato já estava em curso. Ele relata que, mesmo com a operação nas ruas, o presidente do TCE o convocou e cobrou o pagamento.

"A gente estava no meio da Lava Jato, tinha acabado de acontecer a prisão do, se não me engano, do presidente da OAS... Tinha acabo de acontecer as operações", relatou. "Em cima da mesa tinha o (jornal) O Globo. E aí eu, delicadamente, virei pra ele e falei: 'Presidente, eu vou ao toalete, o senhor, por favor, dá uma olhada na capa d'O Globo e eu volto. Ele ficou super sem graça e virou pra mim e falou: 'Peço que me perdoe, sei o momento que vocês estão vivendo, horrível, mas é que tô sendo muito pressionado pelos outros conselheiros."

O quarto delator, Luiz Eduardo da Rocha Soares, narrou as negociações para a retirada da Delta das obras em 2012, mas a petição não detalha como isso se deu.

A reforma do Maracanã estava orçada em R$ 700 milhões, mas os custos chegaram a R$ 1,05 bilhão. O pedido de investigação foi enviado à Justiça Federal do Rio de Janeiro.