DA REDAÇÃO



Uma jovem de 19 anos foi presa em flagrante pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), em Várzea Grande, depois de um roubo cometido em uma residência, na madrugada de quinta-feira (13). A suspeita, V.C.P.M, responderá por receptação e associação criminosa.

A moça é companheira de um dos autores do roubo, identificado por R.C.A. Ela foi flagrada com uma TV de 39", um smartphone, um tablet e R$ 2.250,00. Os produtos foram reconhecidos e restituídos a vítima do roubo.

O roubo foi cometido por quatro pessoas que invadiram a residência e com restrição da liberdade dos moradores, subtraíram mais de R$ 60 mil, em espécie, R$ 100 mil, em cheques, e demais objetos da residência como um televisão 39 polegadas, marca LG, celular e tablet.

Conforme a delegada, Jannira Laranjeira, as vítimas foram atendidas no local do fato e reconheceram dois dos suspeitos. A partir daí começaram as buscas nos possíveis endereços deles.

No bairro Jardim dos Estados, local de residência o suspeito e da companheira foram recuperados R$ 2.250,00, em dinheiro, uma televisão 39 polegadas,marca LG, um celular marca Samsung é um tablet, todos reconhecidos pelas vítimas.

Ela recebeu voz de prisão, enquanto seu companheiro segue procurado pelos policiais. Ele foragiu da casa, ao perceber a aproximação dos policiais da Derf.

A mulher foi interrogada e confessou o roubo praticado por seu marido e demais comparsas. Disse que teria ganhado dele o celular, tablet, televisão e R$ 2 mil.

A investigada contou também que ele sai para fazer o 'vale' e costuma comunicar a ela o local, além de presenteá-la com objetos adquiridos ilicitamente.

A delegada destacou que todos os membros do grupo criminoso já foram identificados e logo poderão ser presos. "As diligências continuaram, pois os s autores já estão todos identificados", afirmou.

A Delegacia de Roubos e Furtos de Várzea Grande tem priorizado os roubos com emprego de violência as vítimas, em rápida apuração, para prisão dos autores e restituição dos bens aos proprietários.