Um bebê abandonado pela mãe foi resgatado pela Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (13) em Peixoto de Azevedo (a 670 km de Cuiabá). O menino recém-nascido foi encontrado em uma plantação de bananas por um morador da região.

Ele estava sem roupas, usava apenas uma touca e ainda tinha seu cordão umbilical. Ele foi conduzido para o Hospital Regional da cidade, onde recebeu os cuidados necessários.



Segundo o site local Resumo Diário, Antonio Benedito da Silva Cruz, morador de uma das chácaras produtivas do setor Industrial do município, se deslocava para a cidade. Ao passar próximo a uma plantação de bananas, escutou choro de bebê e acionou a PM. A testemunha crê que ele tenha sido abandonado pela mãe após o parto.



A criança foi prontamente levada pelos policiais ao Hospital Regional, onde recebeu cuidados médicos necessários, apresentando estado de saúde estável.



A Delegacia da Policia Civil lavrou Boletim de Ocorrência (BO) e segue à procura da genitora da criança, em conjunto com o Conselho Tutelar, que chegou a ir até o Hospital Regional na tentativa de encontrar registros da genitora do bebê, mas sem sucesso.