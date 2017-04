DO OLHAR DIRETO



Reginaldo Agostinho é a quinta vítima fatal da rebelião que ocorreu na última terça-feira, 11 de abril, no Presídio Estadual Osvaldo Florentino Leite, o "Ferrugem”, em Sinop (480 km de Cuiabá).

A identificação do reeducando foi concluída nesta quinta-feira, 13, por papiloscopistas da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) de Sinop, com o auxílio dos institutos de identificação de São Paulo e de Cuiabá.

Segundo informações da Politec, a identificação oficial do quinto preso morto durante a rebelião na Penitenciária de Sinop só foi possível através do envio de seu prontuário civil pelo Instituto de Identificação de São Paulo.



As vítimas da rebelião foram identificadas como sendo Reginaldo Agostinho, Marcelo Viturião Carvalho, Bruno Aparecido Bezerra Bueno, Raimundo Rocha e Isauro Pedro Gonçalves.



O papiloscopista Marcos Nunes Neto explica que as vítimas não possuem documentos oficiais e que duas delas foram decapitadas, o que dificultou a identificação das mesmas.



“Os presos possuíam somente ficha de qualificação da penitenciária e, por isso, procedemos com a busca nos bancos de dados da Diretoria Metropolitana de Identificação de Cuiabá, resultando na identificação dos presos cujos prontuários civis foram localizados. Em relação à última vítima, contamos com um excelente apoio do Instituto de Identificação de São Paulo, que nos forneceu o prontuário civil em tempo hábil”, diz o papiloscopista Marcos Nunes Neto.