DO OLHAR DIRETO



Um aposentado de 65 anos foi abordado por volta das 20h30 no bairro Asa Bela, em Várzea Grande, na quinta-feira, 13 de abril, por dois suspeitos aparentado serem menores de idade e teve o veículo VW Gol, de cor prata, placas NJC 4051, roubado.

O idoso foi sequestrado pelos criminosos e obrigado a dirigir até um parque abandonado, onde foi teve pés e mãos amarrados.



De acordo com a filha da vítima, seu pai estava no carro quando foi abordado pelos dois suspeitos que adentraram no veículo já apontando uma faca para o seu pescoço.



O aposentado foi obrigado pelos dois homens a dirigir até um parque abandonado. “Mau pai conseguiu se arrastar até um escorregador de criança que tinha no parque e ali cortou a corda das mãos e depois soltou seus pés”.



Segundo a filha da vítima, o pai conseguiu chegar até uma delegacia e registrar o boletim de ocorrências. Em seguida foi para casa de táxi, visto não conseguir contato com os familiares.



Além do carro, foram levados pelos suspeitos documentos do idoso e um aparelho de celular. O caso será investigado pela Polícia Civil.