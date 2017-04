VITÓRIA LOPES

DA REDAÇÃO

Um homem foi preso na noite desta sexta-feira (14) em sua residência no Bairro Santa Laura, em Cuiabá, após trocar fotos íntimas com uma garota de 11 anos. W.A.M.T., de 21 anos, teria ainda ameaçado a menor de idade.

De acordo com informações da Polícia Militar, o pai da criança fez a denúncia por volta das 21 horas, após encontrar as imagens e mensagens de conteúdo pornográfico no celular da filha, com outro homem. Ainda nas mensagens, o suspeito ameaçava a menor de idade de morte caso ela não enviasse as imagens para ele.

O pai da menina informou em seguida que o suspeito morava no Bairro Santa Laura. Ao chegar no local, os policiais encontraram W.A.M.T. em frente de sua casa, sentado na calçada. Em revista, foi encontrada com ele uma pequena porção de maconha.

Durante a abordagem, o suspeito confessou o crime aos policiais, mas quando foi dada voz de prisão, ele tentou resistir, sendo usado então algemas para conduzi-lo à delegacia.

Diante dos fatos, W.A.M.T. foi encaminhado para o Cisc Planalto, onde o pai da menina presenciou o registro do boletim de ocorrência.