VITÓRIA LOPES

DA REDAÇÃO

Uma mulher de 38 anos, identificada pelas iniciais N.M.J.S., foi esfaqueada após tentar apartar uma briga de casal, no Bairro Primeiro de Março, em Cuiabá. A agressão aconteceu na noite da última sexta-feira (14).

Segundo informações do boletim de ocorrência, o desentendimento entre o casal começou por volta das 22 horas, na casa deles. O suspeito, que não foi identificado, partiu para cima de sua esposa, I.G.R., de 44 anos, com uma faca.

A mulher conseguiu esquivar-se do golpe, mas sua amiga que estava no local e tentava impedir a briga acabou sendo atingida com uma facada nas costas. O suspeito fugiu em seguida do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para prestar socorro à vítima, que, apesar da facada, não estava em estado grave.

Conduzida à Delegacia para registrar o boletim de ocorrência, a mulher recusou-se a identificar o marido. A Polícia Civil investiga o caso.