VITÓRIA LOPES

DA REDAÇÃO

Um homem, que não foi identificado, ficou ferido após ser atingido por um tiro no Bairro Jardim das Américas, em Cuiabá na noite de sexta-feira (14). Devido aos ferimentos, a vítima não tinha condições de conseguir se identificar e não portava documentos na hora do ocorrido.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a viatura da Polícia Militar foi acionada por testemunhas que ouviram os disparos no Bairro. Quando chegou ao local, os policiais encontraram a vítima caída no chão, com um sangramento intenso no pescoço.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado em seguida para prestar socorro ao homem, que foi encaminhado para o Pronto Socorro de Cuiabá onde permanece sob cuidados médicos.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a vítima rapidamente relatou aos policiais que saiu do Bairro Pedregal em direção a Avenida Fernando Corrêa, quando notou que estava sendo seguido por desconhecidos. De repente, os suspeitos se aproximaram e atiraram contra ele, sendo atingido no pescoço.

Quatro horas depois, o Pronto Socorro informou que a vítima estava estável, mas em estado grave.

A Polícia Civil investiga a motivação do crime.