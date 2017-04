DA REDAÇÃO



Dois adolescentes acusados de integrar uma quadrilha que praticou o roubo em uma residência em Pontes e Lacerda (448 km a Oeste), na noite de sexta-feira (14.04) foram apreendidos em ação da Polícia Judiciária Civil com apoio da Polícia Militar, poucas horas após o crime.

Os menores infratores, J.M.B., 14, e M.R.M., 16, confessaram a participação no assalto e responderão pelos atos infracionais de roubo majorado e associação criminosa. Segundo a Polícia, o adolescente J.M.B. apesar da pouca idade, já coleciona passagens por atos infracionais de roubo e furtos cometidos em Pontes e Lacerda.

As investigações iniciaram na madrugada deste sábado (15), assim que os policiais da Delegacia de Pontes e Lacerda foram acionados do roubo em que as vítimas foram mantidas reféns por quase três horas.

Na ocasião, os criminosos subtraíram objetos pessoais das vítimas, relógios, joias, tabletes, celulares, além de um veículo Toyota Corolla, que foi utilizado na fuga. Os menores praticaram o roubo de cara limpa e chegaram a comer torta e beber refrigerante, enquanto as vítimas estavam sob a mira de um revólver.

Durante as diligências, os policiais conseguiram identificar e apreender os dois adolescentes envolvidos no roubo. Questionados, os infratores confessaram a atuação no assalto e ajudaram na identificação dos outros dois suspeitos, maiores de idade, que levaram o veículo para a Bolívia para ser trocado por entorpecentes.

Em continuidade aos trabalhos, os policiais conseguiram localizar parte do material roubado, os quais foram restituídos às vítimas. As investigações estão em andamento para localizar e prender os demais envolvidos no crime.

Quadrilha desarticulada

Em outra ação conjunta da Polícia Judiciária Civil e Polícia Militar realizada, na sexta-feira (14.04) em Pontes e Lacerda, uma quadrilha responsável pelo roubo de uma picape Fiat Strada foi presa. Os quatros suspeitos, entre eles uma jovem, foram localizados em uma casa na Cohab do Miura.

Ao perceberem a presença dos policiais, os criminosos tentaram fugir pelos fundos da casa, que dá acesso a um córrego, onde o primeiro integrante da quadrilha foi preso. Mesmo conseguindo fugir, os outros três investigados foram localizados em outras casas, em diligências que seguiram pela madrugada.

Além da prisão da quadrilha, a ação resultou na apreensão de dois revólveres, um calibre 22 e o outro calibre 38, sendo uma das armas utilizada em uma tentativa de homicídio na cidade.