VITÓRIA LOPES

DA REDAÇÃO

Um homem morreu após troca de tiros com policias durante uma festa no Distrito de Aparecidinha, em Poxoréu (270 km de Cuiabá). J.R., de 24 anos, morreu durante o confronto na madrugada deste sábado (15). Dois policiais do Grupamento Tático da Polícia Militar ficaram feridos.

Os policiais seriam de Privamera do Leste (192 km de Cuiabá).

Segundo testemunhas, J.R. teria iniciado uma discussão com um dos policiais e de repente efetuado um disparo, provocando a troca de tiros.

Um dos oficiais foi atingido no braço, já seu parceiro foi baleado no pescoço e está em estado grave.

J.R. morreu com um tiro no peito. Ele era morador de Poxoréu.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no local para perícia e conduzir o corpo da vítima para necropsia no Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Civil vai investigar o caso.