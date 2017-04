DO OLHAR DIRETO



J.M.R.M., condutor de um veículo modelo Fiesta, foi detido pela guarda municipal de Várzea Grande na madrugada deste domingo (16) após derrubar dois postes na Avenida 31 de março, próxima ao Aeroporto Marechal Rondon.

O infrator admitiu ter ingerido bebida alcoólica, mas se recusou a se submeter ao teste do bafômetro.



Conforme informações do boletim de ocorrência, a guarda municipal foi acionada por volta das 4h30 para atender um acidente de trânsito na Avenida 31 de março. No local, foi constatado o choque entre o Fiesta e um poste. Com a queda, um segundo poste foi arrastada.



Após serem colhidas informações sobre o acidente, foi levantada a suspeita de embriagues. Questionado sobre o caso, o motorista confirmou que havia bebido e foi encaminhado para a Polícia Rodoviária Federal do Posto do Lagarto, também localizada em Várzea Grande.



No posto policial, o infrator se recusou a efetuar o teste, sendo levado a Central de Flagrantes, onde foi preso.