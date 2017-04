A prefeitura informou que os cheques não foram compensados, pois a fraude foi descoberta a tempo. Por segurança, as contas do município são checadas diariamente e no dia 5 deste mês, no extrato de uma delas, foi identificado um pagamento programado de cheques que haviam sido emitidos, segundo a administração municipal.

Depois disso, os servidores entraram em contato com a instituição bancária e a compensação foi bloqueada. Conforme a prefeitura, as fraudes eram grosseiras. Os cheques falsificados eram diferentes dos cheques emitidos pela prefeitura, normalmente por meio de uma impressora especial.

Além disso, os cheques da prefeitura têm o carimbo e assinaturas do prefeito da cidade, Eduardo Capistrano (PDT), e do tesoureiro da prefeitura, Claudimar Luz. Conforme a prefeitura, os cheques fraudados foram preenchidos à mão, além do que as assinaturas não eram idênticas.