Dois adolescentes, de 14 e 16 anos, suspeitos de participarem de uma quadrilha que praticou roubo em uma residência, em Pontes e Lacerda, a 483 km de Cuiabá, foram detidos na madrugada deste sábado (15). De acordo com a Polícia Civil, os adolescentes confessaram a participação no assalto e responderão pelos atos infracionais de roubo e associação criminosa.

Segundo a Polícia Civil, o adolescente de 14 anos, apesar da pouca idade, já coleciona passagens por atos infracionais de roubo e furtos cometidos em Pontes e Lacerda. As investigações iniciaram assim que os policiais foram acionados do roubo em que as vítimas foram mantidas reféns por quase três horas, ainda na noite de sexta-feira (14).

Na ocasião, os criminosos levaram objetos pessoais das vítimas, relógios, joias, tablets, celulares, além de um veículo que foi utilizado na fuga. Os adolescentes praticaram o roubo de cara limpa e chegaram a comer torta e beber refrigerante, enquanto as vítimas estavam sob a mira de um revólver.

Durante as diligências, os policiais conseguiram identificar e apreender os dois adolescentes envolvidos no roubo. Questionados, eles confessaram a atuação no assalto e ajudaram na identificação dos outros dois suspeitos, já maiores de idade, que levaram o veículo para a Bolívia para ser trocado por droga.