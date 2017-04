No depoimento, Emílio Odebrecht não soube dizer o valor da dívida de Marcelo com Duda Mendonça, mas afirmou que os valores eram referentes ao pagamento pelo trabalho do marqueteiro na campanha de Paulo Skaf em 2014, que disputou o governo de São Paulo pelo PMDB.

Emílio Odebrecht afirmou, na sequência da delação premiada, que a solução encontrada pela empresa para saldar a dívida com Duda Mendonça foi comprar um terreno do marqueteiro no sul da Bahia, por valor acima de mercado.

"Procurei me entrosar no processo todo e, de fato, foi um programa de campanha que ele [Duda Mendonça] era o recebedor disso e eu mandei o pessoal verificar se existia essa dívida. Tinha essa dívida e, a,í tinha sido encontrada uma solução para poder pagar a ele via um terreno que ele tinha no sul da Bahia, perto da praia, que era uma forma de buscar valorizar esse terreno e, com isso, ele receberia o dinheiro que ele tinha", disse o delator.

Devolução do terreno

De acordo com o empresário, a compra do terreno foi feita por uma outra empreiteira, a DAG, que pertence a amigos da família.

Emílio Odebrecht, porémm, acrescentou que, em meados de 2015, com a prisão de Marcelo, a empresa decidiu colocar em prática novas regras, entre as quais o fim dos pagamentos via caixa 2 e, por isso, foi determinada a devolução do terreno a Duda Mendonça.

Como o marqueteiro já havia recebido uma parte do pagamento pelo terreno, Emílio disse também que a devolução fez com que o marqueteiro passasse a ter uma dívida com a empresa.

"Eu precisava dar o exemplo na hora que constatou, mesmo assim eu mandei devolver o terreno, não interessa, devolve o terreno, desmancha. Ele [Duda] é que fica nos devendo, eu prefiro que ele fique nos devendo um dinheiro que tem a ver com dívida que a gente devolveu, que vale mais do que o compromisso que tinha com ele, mas eu não quero voltar ao sistema anterior", concluiu Emílio Odebrecht.

Duda assina acordo de delação

Responsável pela campanha de Lula em 2002, da qual o petista saiu vitorioso ao derrotar José Serra (PSDB), Duda Mendonça também assinou acordo de delação, com a Polícia Federal.

As revelações feitas pelo marqueteiro foram anexadas à investigação que apura irregularidades em relação às gráficas que prestaram serviço à chapa Dilma-Temer durante a campanha eleitoral de 2014.