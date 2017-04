JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Um homem de 55 anos foi preso na noite deste domingo (17), após tentar matar o marido de sua enteada, dentro de um condomínio no Bairro Parque das Nações, em Cuiabá.

A vítima levou vários golpes de facão e precisou ser socorrida e encaminhada para o Pronto-Socorro de Cuiabá. Seu estado de saúde não foi informado.

Segundo o porteiro do condomínio, o homem estava ingerindo bebida alcoólica desde a manhã de domingo e, no final do dia, se armou com um facão e foi até a casa da enteada, que fica no mesmo condomínio.

De acordo com o boletim de ocorrência, assim que o suspeito chegou à casa e não encontrou a enteada, começou a riscar o carro da vítima.

Neste momento, ambos começaram discussão, que evoluiu para agressões, até que a vítima foi golpeada no pulso e ficou caída no chão.

O porteiro ainda relatou que, no momento em que o homem ia desferir um golpe de facão na cabeça da vítima, ele o puxou, impedindo-o de dar continuidade ao crime.

Em seguida, a Polícia Militar foi acionada e prendeu o suspeito em flagrante por tentativa de homicídio.

A síndica do condomínio ainda informou que esta não era a primeira vez que o homem se mete em confusão com moradores do condomínio e que, inclusive, já levou multa.

A Polícia constatou ainda que o suspeito possui um mandado de prisão em aberto.

A tentativa de homicídio será investigada pela Polícia Civil.