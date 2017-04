KARINA CABRAL

DA REDAÇÃO

A Polícia Civil já tem o nome de um suspeito de matar a menor A.R.J., de 15 anos, cujo corpo foi encontrado no final de semana em Terra Nova do Norte (675 Km de Cuiabá).

Apesar de já haver um suspeito, a Justiça ainda não decretou sua ordem de prisão.

O corpo foi localizado no último sábado já em decomposição, com marcas de facadas, em um loteamento nas imediações da Associação de Criadores do Município.

A menor estava desaparecida desde a segunda-feira, (11), quando saiu para entregar um carro que teria vendido.

A família havia iniciado uma campanha para ter notícias da adolescente de 15 anos.

A menina tinha ficado viúva recentemente e usaria o dinheiro da venda do veículo para pagar as despesas do funeral do marido. A menor morava em Sinop, mas após a morte do marido retornou para Terra Nova do Norte para viver com o pai.

O crime está sendo investigado pela Polícia Civil de Terra Nova do Norte, sob o comando da delegada Helena Yloise de Miranda.