Um homem de 43 anos foi preso acusado de estupro de vulnerável neste domingo (16), após pedir aos pais de uma menina de 12 anos para namorá-la, no Bairro Doutor Fábio 2, em Cuiabá.

Conforme o boletim de ocorrência, o homem é casado e teria dito aos pais da adolescente que iria deixar a mulher para ficar com a menina.

Após ouvir o suspeito, o pai imediatamente comunicou a Polícia Militar, que realizou a prisão.

O pai contou que já tinha a suspeita de que o homem estava a algum tempo aliciando sua filha, após ficar dando altas quantias em dinheiro para ela.

De acordo com o boletim de ocorrência, os abusos sempre aconteciam quando o suspeito ia passar o dia na chácara do pai da vítima com sua esposa e acabava dormindo no local.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes de Cuiabá e deve ser investigado pela Polícia Civil.