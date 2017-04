Os envolvidos na briga serão proibidos de entrar no estabelecimento

KARINA CABRAL

DA REDAÇÃO

Cinco pessoas foram presas após uma briga generalizada no Bar Ditado Popular, localizado na Praça Popular, em Cuiabá, na madrugada desta segunda-feira (17).



As cenas foram gravadas e o vídeo está circulando na internet. Nelas, um homem aparece imobilizando uma pessoa no chão. Enquanto isso, ele é agredido por vários outros, com chutes e socos.

Segundo o dono do bar, Carlos Eduardo Mendes de Oliveira, de 32 anos, a briga começou dentro do bar, mas os seguranças separaram os envolvidos e eles foram retirados do estabelecimento.

Já fora do lado de fora, a confusão continuou até a chegada da Polícia Militar.

Nesse domingo, o Ditado Popular promoveu uma festa open bar, que teve início às 16h30 e se estendeu por várias horas.

“Nós estávamos com uma equipe de seguranças, havia 12 seguranças. Normalmente trabalhamos na casa no domingo com apenas dois, porque a gente não faz eventos assim. Desta vez colocamos 12, mas infelizmente há pessoas que não têm respeito, não sabem o limite”, lamentou Carlos Eduardo.

Ainda segundo Carlos Eduardo, todos os envolvidos não poderão mais entrar na casa.

Veja o vídeo: